شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شديد بمطار الحريرى ببيروت لمغادرة عدد كبير من المواطنين البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن هناك حالة من الزحام الشديد بمطار الحريرى ببيروت لمغادرة عدد كبير من المواطنين البلاد.

وكان الجيش الإسرائيلى قد شن موجة من الهجمات الاستباقية على جنوب لبنان، بعد أن علم أن حزب الله يستعد لإطلاق صواريخ وقذائف على إسرائيل، وعلى الفور لاقت الضربات رد مضاد من حزب الله اللبنانى، الذى قال فى بيان له، انه شن هجوماً واسع النطاق على إسرائيل رداً على مقتل القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية في ضربة إسرائيلية.

كما أصدر حزب الله بيانا ثانيا قال فيه إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من رده على اغتيال القيادي فؤاد شكر. وأضاف البيان أنه تم قصف 11 موقعا عسكريا إسرائيليا وأطلق أكثر من 320 صاروخا من طراز كاتيوشا بالإضافة إلى مسيرات على شمال إسرائيل.