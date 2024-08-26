شكرا لقرائتكم خبر عن تبون: سنواصل الجهود الأممية حتى تنال فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الذى سيخوض الانتخابات الرئاسية فى 7 سبتمبر المقبل لفترة رئاسية ثانية، مواصلة بلاده جهودها الأممية حتى تنال فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، وذلك بعد اعتراف 144 دولة فى الجمعية العامة بدولة فلسطين.



جاء ذلك خلال الخطاب، الذى ألقاه أمام حشد انتخابى له من مؤيديه بمدينة وهران غربى الجزائر.



وأوضح تبون أن الجزائر ستواصل جهودها الدولية أيضًا لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلى أمام العدالة الدولية على المجازر المرتكبة ضد الفلسطينيين من الأطفال والشيوخ والنساء فى قطاع غزة.



وفى سياق آخر، جدد تبون التزامه بتعزيز القدرة الشرائية من خلال رفع الأجور ومحاربة التضخم ورفع قيمة العملة الوطنية، علاوة على مواصلة دعم وتطوير قطاع الزراعة وحل مشكلة الأعلاف والتوقف نهائيًا عن استيراد القمح الصلب بداية من عام 2026.