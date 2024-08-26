الخليج اليوم .. اليمن.. الحوثيون يهاجمون منشأة نفطية في مأرب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في مسار تصعيدي خطير، أعلن الجيش اليمني اعتراض ثلاث طائرات مسيرة انتحارية أطلقتها جماعة الحوثي على منشأة صافر النفطية في مأرب، شرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة أركان الجيش، في بيان مساء الجمعة، إن جماعة الحوثي "قامت الجمعة باستهداف منشأة صافر النفطية في محافظة مأرب بثلاث طائرات انتحارية مسيرة تحمل مواد شديدة الانفجار في محاولة إرهابية جبانة لتدمير هذه المنشأة الحيوية المدنية"، حسب تعبيرها.

وأكد البيان أن "قوات الجيش تمكنت من إسقاط تلك الطائرات قبل تحقيق أهدافها الإجرامية".

وأوضح البيان أن "هذه الطائرات المعادية أُطلقت من نقطة واقعة بين منطقتي دحيضة وقرن الصيعري شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف" الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وتعهد الجيش اليمني بالرد على مثل هذه الأعمال التي تستهدف مصالح الشعب اليمني ومنشآته الاقتصادية السيادية.

ويُعد هذا التصعيد هو الأخطر من نوعه، منذ استهداف الجماعة المسلحة في أكتوبر ونوفمبر 2022 لموانئ النفط في محافظتي شبوة وحضرموت، ما أجبر الحكومة اليمنية على وقف تصدير النفط إلى الخارج.