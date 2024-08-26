شكرا لقرائتكم خبر عن 60 منظمة دولية تطالب أوروبا بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ضد الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، أن نحو 60 منظمة دولية تدافع عن الصحافة، طالبت الاتحاد الأوروبى بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ضد الصحفيين، وتعليق اتفاقية الشراكة، بعد ما يقرب من 11 شهرًا من الهجمات على حرية الإعلام، والوفيات "غير المسبوقة" للصحفيين في حربها على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتخذت سلسلة من الإجراءات لتقييد حرية الإعلام؛ الأمر الذي أدى فعلياً إلى إنشاء نظام رقابة، وفقا للاتحاد الأوروبي ومنظمات "لجنة حماية الصحفيين" و"مراسلون بلا حدود"، وغيرها .

وطالبت هذه المنظمات الدولية - في بيان اليوم الاثنين، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس، بتعليق اتفاق الشراكة المتعلق بالتبادلات التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكرت المنظمات أن أكثر من 100 صحفي فلسطيني قُتلوا في الحرب على قطاع غزة، إضافة إلى صحفيين إسرائيليَين وثلاثة صحفيين لبنانيين؛ ما يجعلها "الفترة الأكثر دموية" المتعلقة بالصحافة منذ عقود، مشددة على أن بعض القتلى قد يكونوا تم استهدافهم.

وأشارت إلى منع الصحفيين الأجانب عمليا من دخول قطاع غزة والاعتقالات التعسفية للعاملين في مجال الإعلام.. حيث تم توقيف ما لا يقل عن 49 منهم، لافتة إلى أن التأثير التراكمي لهذه الانتهاكات يخلق الظروف الملائمة للفراغ المعلوماتي، ويترك أيضًا مجالًا للدعاية والتضليل.

وطالبت المنظمات الدولية بالحفاظ على حرية وسائل الإعلام وحماية حياة الصحفيين ووضع حد للإفلات من العقاب، مع اقتراب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 29 أغسطس في بروكسل.