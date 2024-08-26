الخليج اليوم .. السفارة اليمنية في باريس تصدر توضيحًا تنفي فيه شائعات قناة يمن شباب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت السفارة اليمنية في باريس ممثلةً بالسفير الدكتور رياض ياسين، توضيحًا مهمًا حول الشائعات والادعاءات الكاذبة لقناة يمن شباب تجاه السفارة والتي لا تمت للحقيقة بصلة.

وقالت السفارة في بيانٍ لها إنها “فوجئت فجر يوم الأحد بكم من الاتصالات بخصوص الخبر الذي أذاعته قناة يمن شباب التلفزيونية، من أن هناك فضيحة مالية في السفارة اليمنية في باريس، وقد شمل الإدعاء على جملة من الأكاذيب والتناقضات، مستندا على مصادر مجهولة، بهدف التشهير بالسفارة والنيل من السفير ومآرب أخرى”.

وأشار البيان إلى أن “المبنى المذكور له أكثر من 35 سنة وتحت إشراف السفارة منذ ذلك الحين، وهو مبنى وحيد وليس ثلاثة مبانٍ كما جاء في ادعاء القناة، ويستخدم جزء من الإيجار المستلم لتغطية تكاليف الصيانة والضرائب والتأمين وغيره من المصاريف الضرورية والتي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة في ضوء انعدام أي دخل آخر للسفارة، وفي ظروف يعرفها الجميع، وكل الصرفيات بهذا الجانب موثقة بالمستندات”.

وأضاف أن “الإدعاء بأن وزير المالية شكل لجنة للتحقيق والافتراء الكاذب أيضا على أن وكيل وزارة الخارجية رفض التعاون ، لأنه مدعوم من المجلس الرئاسي الخ..، هذا الكلام غير صحيح ومتناقض ويهدف إلى خلق بلبلة وعدم ثقة”.

وأختتم قائلًا: “كان الأولى أن تتواصل قناة يمن شباب معنا لاستيضاح الأمر قبل أن تتهور وتكيل التهم، ونحتفظ بحقنا القانوني في اتخاذ الإجراء اللازم لرد الإعتبار ومحاسبة المتورطين”.