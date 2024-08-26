شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الأردن يستأنف رحلاته من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الاثنين، عن استئناف رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت وذلك اعتباراً من صباح يوم غدا الثلاثاء، وذلك بعد تعليقها المؤقت نتيجة الوضع الراهن.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية، عن تعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت نتيجة الوضع الراهن.

وأعلن حزب الله الأحد شنّ هجوم جوي وصاروخي نحو أهداف عسكرية إسرائيلية، في إطار "ردّ أولي" على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر.

ونشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو لمواقع قال إنه استهدفها داخل إسرائيل صباح الأحد بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأشار الحزب إلى أنه تم استهداف 11 موقعاً إسرائيلياً عسكرياً شمال إسرائيل، وهي: قواعد ميرون، وزعتون، والسهل، ونفح، ويردن، وعين زي تيم، وثكنات كيلع، ويو أف، وراموت نفتالي، ومربضي نافي زيف، والزاعورة.

وقال حزب الله إنه أطلق 320 صاروخاً فجر الأحد، تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية ضمن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر.