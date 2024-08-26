شكرا لقرائتكم خبر عن الإغاثة الطبية في غزة: الأوضاع الصحية في مستشفى شهداء الأقصى صعبة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عائد ياغي، أن الأوضاع في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح صعبة للغاية.



وقال عائد ياغي -في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الإثنين/- إن مئات النازحين الذين لجأوا إلى المستشفى منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة تركوها، بالإضافة إلى المئات من المرضى.



وأضاف أن الدبابات الإسرائيلية تحيط بالمستشفى وعلى بعد مئات الأمتار فقط، مشيرًا إلى مخاوف من تكرار سيناريو مستشفى الشفاء الطبي مثل التحذير وإخلاء المرضى والجرحى ثم اقتحام المستشفى وتحويله إلى مركز اعتقال ومقبرة جماعية.



ولفت إلى أن وجود تخوف شديد من انتشار مرض شلل الأطفال وخاصة الأقل من 10 سنوات، وقال إنه من المنتظر بَدْء حملة تطعيم الأطفال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن هناك خِطَّة موضوعة من قبل مقدمي الخِدْمَات الصحية حتى يتم تغطية أكبر عدد ممكن وفي أسرع وقت.



وأشار إلى المخاوف بشأن كيفية تنقل الطواقم الطبية في ظل حالة القصف والقتل التي تقوم بها قوات الاحتلال على مدار الساعة وأيضا هناك تخوف على الأطفال وأهاليهم بشأن كيفية وصولهم إلى أماكن الإيواء أو المراكز الصحية.