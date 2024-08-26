الخليج اليوم .. السعودية ترفع تصنيف موانئها إلى المرتبة 15 عالميا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رفعت السعودية التصنيف الدولي لموانئها البحرية في مناولة أعداد الحاويات السنوية متقدمة من المرتبة 16 إلى المرتبة 15 دوليا وفق تقرير "Lloyd's List" لأكبر 100 ميناء بالعالم صدر حديثا.

وبحسب التقرير الدولي عززت موانئ المملكة مكانتها الدولية حيث قفز ميناء جدة الإسلامي من المرتبة 41 إلى المرتبة 32 عالميا عبر تسجيله خلال العام 2023، نحو 5.586.074 حاوية قياسية وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022 بواقع 4.960.120 حاوية قياسية، محققا زيادة بلغت 12.6%.

كما تقدم ميناء الملك عبدالله من المرتبة 71 إلى المرتبة 70 بتسجيله في العام الماضي 2.929.807 حاويات قياسية وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022 بواقع 2.905.306 حاويات بزيادة بلغت 0.8%، فيما قفز ميناء الملك عبد العزيز بالدمام من المرتبة 90 إلى المرتبة 82 بواقع 2.305.811 في العام 2023 وذلك مقارنة بـ2.038.787 حاوية قياسية عام 2022 محققا زيادة بـ13.1%.

وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري إن أرقام معدلات النمو والزيادة المستمرة في أعداد الحاويات القياسية التي تم مناولتها في موانئ المملكة تعكس مكانة المملكة بوصفها قوة لوجستية عالمية ودور قطاع الموانئ البارز في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أعمال التصدير والتجارة وحركة سلاسل الإمداد، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030 وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزا لوجستيا عالميا.

المصدر: واس