شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى ينعى نبيل العربى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم قامة دبلوماسية مصرية وعربية رفيعة المستوى الدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق الذي وافته المنية اليوم .

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجمهورية مصر العربية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.