الخليج اليوم .. واقعة على بعد 61 ميلا بحريا قرب المخا.. هيئة تؤكد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في جديد التوترات في البحر الأحمر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت اليوم الاثنين تقريرا عن واقعة على بعد 61 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا في اليمن.

على بعد 61 ميلا بحريا

ولم تضف الهيئة أي تفاصيل على الحادث إلا أنها أكدت وقوعه.

كما تابعت أنه جاء على بعد 61 ميلا بحريا جنوب شرقي المخا في اليمن.

يأتي هذا الحادث على وقع استمرار التوتر في البحر الأحمر، إذ لا تزال النيران مشتعلة منذ 6 أيام في سفينة سونيون اليونانية التي أصيبت بهجوم حوثي قبالة سواحل مدينة الحديدة غرب اليمن.

وكشفت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر "أسبيدس" أن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة التي ترفع العلم اليوناني منذ 23 أغسطس".

كما أوضحت في بيان نشرته اليوم الاثنين على حسابها في منصة إكس، أن حرائق اندلعت في 5 مواقع على الأقل على السطح الرئيسي للسفينة.

وأشارت إلى أن تلك الحرائق تقع حول فتحات خزانات النفط الخاصة بالسفينة، ناشرة صوراً للنيران.

3 مقذوفات

وكانت ثلاثة مقذوفات أصابت الأربعاء الماضي ناقلة النفط قبالة سواحل مدينة الحُديدة، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك.

فيما عمدت بعثة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر إلى نقل طاقم الناقلة يوم الخميس الماضي.

يذكر أن هذا الهجوم أتى في إطار حملة الحوثيين على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها في ما يعتبرونه دعما لقطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل منذ السابع أكتوبر.