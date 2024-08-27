شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الراهنة في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تناول بحث التطورات الراهنة في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقالت الخارجية الكويتية -في بيان الإثنين- إن عبدالله اليحيا عبر خلال الإتصال عن تطلعه للعمل المشترك نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتوثيقها في مختلف المجالات.