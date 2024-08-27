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وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الراهنة في المنطقة

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القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تناول بحث التطورات الراهنة في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.


وقالت الخارجية الكويتية -في بيان الإثنين- إن عبدالله اليحيا عبر خلال الإتصال عن تطلعه للعمل المشترك نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتوثيقها في مختلف المجالات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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