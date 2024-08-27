شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: الفتاة الإسرائيلية المختطفة مجندة بحرس الحدود وتدعى نعمة ليفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الفتاة الإسرائيلية المختطفة في الضفة الغربية، هى مجندة في حرس الحدود وتدعى نعمة ليفي.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني، أن قوات الأمن اعتقلت مشتبه به في حادث اختطاف فتاة إسرائيلية، كان يستقل سيارة مع آخرين.

وذكر الجيش في بيان أنه استدعى العديد من القوات إلى الموقع، وأغلقوا الطرق في الضفة الغربية.