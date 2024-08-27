شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمن العراقى: تدمير وكرين للإرهابيين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تدمير وكرين للإرهابيين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه من خلال العمل الأمني المشترك وتوحيد المعلومات والجهد الاستخباري تم تنفيذ عملية نوعية ضمن قاطع مسؤولية عمليات كركوك في جبال بور أطراف ناحية ليلان، أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين وعبوتين ناسفتين، والعثور على كمية من الأسلحة والأعتدة المتنوعة ومواد لوجستية، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليًا.