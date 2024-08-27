شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى: إعدام 5 مواطنين بمخيم نور شمس جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

وصف رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح إعدام خمسة فلسطينيين فى مخيم نور شمس بطولكرم بقصفهم بطائرة مسيرة إسرائيلية بأنه "إرهاب دولة وجريمة حرب، وتصعيد للعدوان والحرب الدموية الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطيني".

وأدان فتوح - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، مهاجمة المستوطنين بلدة وادي رحال جنوب بيت لحم، وإطلاق النار على الفلسطينيين الأمر الذي أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح، مشيرا إلى أن المستوطنين قتلوا في الضفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة أكثر من 20 فلسطينيا، ولم يخضع أي منهم للمحاكمة.

واعتبر فتوح تمويل حكومة الاحتلال من خلال ما تسمى بـ"وزارة التراث" لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، استفزازا لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، وضمن خطة تغيير الوضع القائم في القدس، وفرض وقائع على الأرض بقوة الاحتلال وانتهاك لحرية العبادة والقرارات الدولية التي تحمي حضارة وثقافة المدينة وأماكنها المقدسة.