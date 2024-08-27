شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات الأسرى الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يحتجز 552 جثمانا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مؤسسات الأسرى والحملة الفلسطينية لاستراد جثامين الشهداء، اليوم الثلاثاء، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلى احتجاز 552 جثمانا بينها 256 فى مقابر الأرقام، إضافة إلى المئات من قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن نادى الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، بمناسبة اليوم الوطني لاستراد الجثامين الموافق 27 أغسطس من كل عام.

وأوضحت المؤسسات- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم بلغ 552 شهيداً في مقابر الأرقام والثلاجات؛ من بينهم 256 في مقابر الأرقام، منهم 296 منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015، مشيرة إلى أن من بين الجثامين المحتجزة 9 سيدات و32 أسيرا و55 طفلا دون سن 18، و5 شهداء من أراضي 48، و6 شهداء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

يذكر أن "مقابر الأرقام" هي مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما لا اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به سلطات الاحتلال الإسرائيلي.