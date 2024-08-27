شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تونسية تعيد عبد اللطيف المكى لسباق الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر قضائي وآخر حزبي، إن المحكمة الإدارية في تونس أيدت، الثلاثاء، طعناً تقدم به السياسي الكبير عبد اللطيف المكي، ما يسمح له بمواصلة الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، استبعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكي من السباق، بسبب ما قالت إنه افتقار إلى التأييد الشعبي.

وقال المسؤول القضائي، إن قرار المحكمة نهائي ولا يمكن الطعن عليه.