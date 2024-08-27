شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال كبير لرئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى فى تعز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، استقبالًا كبيرًا في زيارته الأولى إلى محافظة تعز منذُ تشكيل مجلس القيادة.

وامتدت حشود كبيرة من المواطنين من بداية منفذ الدحي حتى شارع السجن المركزي في مدينة تعز لاستقبال الرئيس العليمي وقيادات الدولة.

ومن المتوقع أن ترافق زيارة الرئيس العليمي العديد من المشاريع الخدمية في محافظة تعز.