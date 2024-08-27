شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراقى يطالب الدول بسحب رعاياها من مخيم الهول السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، اليوم الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبى بسحب رعاياها من مخيم الهول السورى.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأعرجي استعرض، في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال استضافته بمجلس حلف شمال الأطلسي والتي جاءت بدعوة من السفير الإيطالي لدى الحلف ماركو بيروناشي، مسارات البرنامج الحكومي في مجال السياسة الخارجية والأولويات الاستراتيجية للعراق، والموقف من الأحداث التي يمر بها الشرق الأوسط.

وجدد الأعرجي مطالبة العراق للمشاركين في الحوار المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل والذين يمثلون 32 دولة، بسحب الدول لرعاياها من مخيم الهول السوري بسبب الخطر الكبير الذي يمثله بقاء هذا المخيم، إلى جانب استمرار التعاون والشراكة مع حلف شمال الأطلسي في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية والاستفادة من خبرات الحلف، لكن من دون أي قطعات عسكرية أو قتالية.

من جانبهم، أشاد ممثلو دول حلف شمال الأطلسى باستمرار تعاون العراق في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بما يخدم استدامة الأمن والاستقرار على مستوى المنطقة والعالم، مشيرين إلى أن العراق قطع أشواطا كبيرة في ترسيخ دعائم أمنه واستقراره.