شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تنعى الدكتور نبيل العربى: قامة من قامات الدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

نعى وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف، وزير الخارجية المصرى الأسبق الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، الذى وافته المنية أمس الاثنين، مشيدا بمساره الحافل كونه يعد قامة من قامات الدبلوماسية المصرية وأحد أعمدة العمل العربى المشترك، ممن سيسجل لهم التاريخ تفانيهم وإخلاصهم فى الدفاع عن قضايا وأولويات المنطقة العربية وهى تجتاز واحدة من أصعب مراحلها التاريخية.

جاء ذلك خلال برقيتي التعزية التي بعثها وزير الخارجية الجزائري إلى كل من وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.

وأعرب الوزير الجزائري، في برقيتيه، عن خالص عبارات العزاء والمواساة لذوي الفقيد وكافة أسرة الدبلوماسية المصرية وأعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية، داعيا من الله العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه.