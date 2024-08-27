شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف منزل جنوب القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف منزلاً وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً جنوب القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال المناطق الشرقية من مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

