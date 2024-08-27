الخليج اليوم .. جريمة بشعة تهز الكويت.. نقيب في الجيش يقتل شقيق نائب سابق في مجلس الأمة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت النيابة العامة الكويتية عن تطورات جديدة بخصوص قضية قتل أحمد ناصر الجلال، شقيق النائب الكويتي السابق متعب الجلال، على يد نقيب في الجيش.

وقالت النيابة العامة إنها أحالت القاتل إلى السجن المركزي، وأمرت بحبسه 21 يوما تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنايات.

وتعرض أحمد ناصر الجلال للقتل على يد نقيب في الجيش الكويتي إثر مشاجرة في منطقة هدية صباح يوم الخميس 22 أغسطس.

وأفادت التحقيقات بأن الجاني قام بطعن الجلال بسكين بعد نشوب خلاف بينهما، وسلم نفسه للسلطات لاحقا.

من جهتها، أعلنت عائلة الحرفان بالكويت أن ابنهم هو من أقدم على قتل أحمد الجلال.

وقالت عائلة الحرفان في بيان لها: "نعزّي أنفسنا بوفاة المغدور به المعروف بحسن الخلق، ونستنكر الجريمة النكراء التي قام بها القاتل وهو تصرف فردي".

وأضافت: "نتبرأ من فعلة قاتل أحمد الجلال ونتمنى ألا يؤخذ به الإّ فاعله وألا يجرّ الأبرياء بجرم غيرهم".

وأكدت العائلة على أنه لا توجد سابق معرفة بين القاتل والقتيل أحمد الجلال، ولم يحدث بينهما أي خلاف، مشددة على براءتها التامة من هذه الجريمة.