الخليج اليوم .. عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وكرواتيا راسخة ومتطورة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، في زغرب، أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء جمهورية كرواتيا الصديقة، وذلك بحضور دافور بوزينوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وغوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية.

عُقد اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية كرواتيا، وجرى خلاله بحث مسارات التعاون والشراكة بين البلدين بما يدعم مساعيهما لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والتغير المناخي والمجالات الحيوية كافة ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن أندريه بلينكوفيتش خلال اللقاء أن بلاده تعتزم افتتاح سفارة لدى دولة الإمارات، وذلك في إطار الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة جمهورية كرواتيا الصديقة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين راسخة ومتطورة وأن هناك حرصاً مشتركاً على دفعها نحو مستويات جديدة من النمو والازدهار بما يدعم أهدافهما التنموية ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأندريه بلينكوفيتش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأعرب سموه خلال اللقاء عن تمنياته لجمهورية كرواتيا وشعبها التقدم والرخاء.

وفي سياق متصل، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ودافور بوزينوفيتش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكرواتي مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة الإمارات ووزارة الداخلية في جمهورية كرواتيا بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة بين البلدين.

كما وقع سموه وغوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية كرواتيا.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وأحمد العطار سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية كرواتيا.

فرص

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية غوردان غرليتش رادمان وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا.

وبحث اللقاء الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى زغرب، علاقات الصداقة وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بالمسارات التنموية بالبلدين.

وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز آفاق التعاون في قطاعات عدة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والسياحة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكداً أن كرواتيا تعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات وأن لدى البلدين حرصاً مشتركاً على استثمار الفرص المتاحة كافة لتطوير وتمتين التعاون الثنائي لضمان تحقيق منافع مشتركة طويلة الأمد.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وغوردان غرليتش رادمان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.