شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى: نأمل أن تلعب روسيا دورا فى إنهاء التصعيد بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية اليمنى شائع محسن الزندانى، أن روسيا دولة محورية فى السياسة الدولية ولها دور فى كل الأحداث التى تهم الأمن السلمى بشكل عام، معربا عن أمله فى أن يكون لروسيا دورا فى انهاء التصعيد فى المنطقة .

وقال الزنداني ،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف وفقا لما أوردته قناة روسيا اليوم، إن روسيا تلعب روسيا دورا هاما في دعم اليمن في مختلف المراحل وكان لها موقف مشرف في مجلس الأمن الدولي وكافة الملتقيات الدولية لدعم الشرعية اليمنية والحكومة اليمنية ومحاولة الوصول الى حل سلمي للحرب القائمة التي قامت بها جماعة الحوثي ضد السلطة الشرعية. وأشار إلى أن العلاقات اليمنية الروسية تاريخية متجذرة ويرتبطان بعلاقات متميزة، معربا عن تطلعه الى وجود روسيا في اليمن واسهامها في مجالات مختلفة. ولفت إلى أنه بحث مع نظيره الروسي العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيرا إلى وجود اتفاق على جملة من الخطوات القادمة لتنشيط العلاقات بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والتكنولوجية وقطاع الطاقة ومجالات اخرى.

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء، إحراز تقدم ملموس فى العلاقات الثنائية مع اليمن على الرغم من الأزمة التى يمر بها، معربا عن أمله فى أن يتجاوز اليمن كل صعوباته.

وقال لافروف ـ خلال لقاء عقده مع نظيره اليمنى شائع محسن الزندانى ـ "احتفلنا خلال نوفمبر الماضي بمرور 95 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، مضيفا أن العلاقات القائمة بين اليمن وروسيا مؤسسة على صداقة متينة.

وأضاف لافروف - حسبما أذاعت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن روسيا حريصة على تقوية العلاقات مع اليمن، مشيرا إلى تنمية العلاقات في مجالي التجارة والاقتصاد كما يتم تبادل الآراء بين الجانبين فيما يخص الوضع في المنطقة والجهود التي لابد من بذلها لتجاوز الازمة اليمنية.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية اليمنى شائع محسن الزندانى موقف الحكومة الروسية الداعم لتحقيق السلام في اليمن ، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين البلدين .

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