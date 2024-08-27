شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "مسام" ينتزع 837 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة "منظمة التعاون الإسلامي": تزايد جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين العدوان على غزة.. استشهاد 5 فلسطينيين في قصف منزل جنوب القطاع

مشروع مسام في اليمن

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2024م، من انتزاع 837 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغمين مضادين للأفراد، و59 لغمًا مضادًا للدبابات، و771 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة.وتمكن فريق "مسام" من نزع 144 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ونزع لغمين اثنين مضادين للدبابات في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.وفي محافظة مأرب، تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات وعبوة ناسفة مبتكرة واحدة في مديرية رغوان، ونزع 50 لغمًا مضادًا للدبابات و600 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و8 ذخائر غير منفجرة في مديرية عسيلان في محافظة شبوة.كما استطاع فريق "مسام" في محافظة تعز نزع 3 ألغام مضادة للدبابات و15 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية ذباب، ونزع 3 ذخائر غير منفجرة في مديرية المندب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية الخوخة، ونزع عبوتين ناسفتين في مديرية صبر.وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أغسطس إلى 3.366 لغمًا، وليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 456 ألفًا و 664 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.