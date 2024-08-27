شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين بشدة الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بشدة الهجمات الإرهابية التي نفذها مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان، جنوب غربي جمهورية باكستان، يوم أمس وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.



وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان القضاة - في بيان اليوم الثلاثاء - رفض المملكة واستنكارها المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية.



وأعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.