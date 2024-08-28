شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى بدأ عملية عسكرية كبيرة شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في عدة مناطق شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونسبت القناة الـ 14 الإسرائيلية، الليلة، إلى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن القوات بدأت عملية في جنين وطولكرم.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين بارزين قولهم إن الوقت قد حان لضرب شمال الضفة الغربية، على خلفية زيادة الهجمات هناك في الآونة الأخيرة (على حد قولهم).