الخليج اليوم .. أول سعودي في التاريخ.. روما يعلن ضم سعود عبد الحميد رسميا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن نادي روما الإيطالي رسميا مساء اليوم الثلاثاء، ضم السعودي سعود عبد الحميد، ظهير أيمن الهلال، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لروما، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه عبد الحميد بقميص "الذئاب".

وعلق حساب روما باللغة العربية على المقطع بجملة "هلا هلا باللي لفانا وجانا هلا هلا، مرحبا سعود عبد الحميد!".

ولم يكشف روما عن قيمة الصفقة، إلا أن تقارير صحفية سعودية وإيطالية قدرتها بنحو 2.5 مليون يورو.

ووافق الهلال، حامل لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، على احتراف عبد الحميد بصعوبة، إذ كان متمسكا بخدمات اللاعب، إلى أن تعاقد بدوره مع البرتغالي جواو كانسيلو، قادما من مانشستر سيتي.

وكان عبد الحميد وصل إلى روما يوم أمس الاثنين، واجتاز الكشف الطبي بنجاح.

وبات سعود عبد الحميد هو أول لاعب سعودي يحترف في الدوري الإيطالي.

ويرتدي الظهير الدولي القميص رقم 12 في صفوف فريق العاصمة الإيطالية.

المصدر: "@OfficialASRoma"