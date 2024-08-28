الخليج اليوم .. سلطنة عمان.. رحلة جبلية تنتهي بوفاة مواطن و3 أشخاص من جنسيات عربية (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني - تبديل القائمة

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أفادت الجهات الأمنية في سلطنة عمان اليوم السبت بمصرع مواطن و3 أشخاص من جنسيات عربية، بعد أن داهمت أمطار غزيرة مشاركين في مسير جماعي في وادي تنوف بولاية نزوى في السلطنة.

وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان اليوم السبت على موقع "إكس" "انجراف خمسة أشخاص في وادي تنوف بولاية نزوى بعد تعرض 16 شخص من مجموعة مسير جبلي متعددة الجنسيات لهطول أمطار غزيرة نتج عنه وفاة مواطن وثلاثة أشخاص من جنسيات عربية وإصابة شخص بإصابات بالغة"،

وأضاف البيان "تم نقلهم عن طريق طيران الشرطة إلى مستشفى نزوى المرجعي".

من جهته، قال الدفاع المدني والإسعاف في عمان، عن الحادثة: "إن فرقة بمحافظة الداخلية عثرت على 4 أشخاص من المشاركين في المسير الجبلي مفارقين للحياة ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة وحرجة".

ودعا الدفاع المدني والإسعاف إلى "اتباع إرشادات السلامة والتحقق من حالة الطقس قبل الخروج لرياضة المسير الجبلي، وضرورة تسجيل بيانات الموقع والمشاركين عبر تطبيق (نداء) لضمان تواصلهم مع مركز عمليات الهيئة في الحالات الطارئة".