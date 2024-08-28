شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون جزائري- تونسى- ليبى فى مجال النقل البرى الدولى للمسافرين والبضائع والعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت شركة النقل بالسكك الحديدية في الجزائر بالقاعدة الرئيسية لصيانة القاطرات - الرويبة وفدا من تونس وليبيا يضم ممثلين عن وزارات النقل وشركات النقل بالسكك الحديدية.

وحسب بيان شركة SNTF فإن هذه الزيارة تندرج في إطار عقد اجتماع مخصص لتعزيز التعاون الثلاثي الجزائري التونسي الليبي في مجال النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع والعبور وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 أغسطس 2024.

وأوضح المصدر نفسه أن اللقاء الثلاثي يهدف إلى بعث التعاون بين شركات النقل بالسكك الحديدية للدول الثلاث في مختلف المجالات بما في ذلك صيانة العتاد السككي.

وأشرف على هذه الزيارة الميدانية المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عاج بوعوني إلى جانب إطارات من المديرية العامة ومسؤولي قاعدة صيانة القاطرات بالرويبة.

وقام الوفد بجولة في مختلف أقسام وورشات القاعدة حيث تعرّف عن قرب على الإمكانيات التي تحوزها القاعدة الرئيسية في مجال الصيانة، وتلقى شروحات حول عمل كل قسم ومختلف المراحل التي تمر بها عملية صيانة القاطرات.

كما عبر أعضاء الوفد عن إعجابهم بقاعدة صيانة القاطرات بالرويبة وتجهيزاتها المتطورة وكفاءة تقنيي ومهندسي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في مجال صيانة وعصرنة وتجديد العتاد والتحكم في التكنولوجيا الحديثة.