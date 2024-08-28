شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيا خلال اقتحام جيش الاحتلال لمدن شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلى عملية عسكرية واسعة فى شمال الضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء، أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا فى محافظتى جنين وطوباس، وإصابة آخرين، وسط حصار للمستشفيات وتدمير للبنية التحتية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 6 فلسطينيين استشهدوا في جنين بينهم 4 إثر غارة جوية على سيارة قرب قرية صير جنوب شرق جنين ، واثنان برصاص جنود الاحتلال، فيما ارتقى خمسة شهداء في محافظة طوباس بينهم اثنان نتيجة قصف نفذه جيش الاحتلال من طائرة مسيرة على منزل بمخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تواجه صعوبة في الوصول إلى عدد من الإصابات، بسبب محاصرة مخيم الفارعة، وقيام قوات الاحتلال بمنع وصول مركبات الإسعاف وعرقلة عمل طواقمها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، منتصف الليلة الماضية، بعدد كبير من جنود المشاة، فيما أتبعتها بتعزيزات عسكرية إلى المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، برفقة جرافة.

كما نشرت القناصة بشكل كثيف داخل المخيم وفي محيطه وفرضت حصارا عليه، وسط اندلاع اشتباكات مع جنود الاحتلال، وتزامنا مع ذلك تشهد أجواء المخيم تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية في جنين وطولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد حاصرت مستشفيات مدينة طولكرم، بعد اقتحامها من محورها الغربي.

وتمركزت آليات الاحتلال في محيط كل من مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وفرضت حصارا عليها، وأعاقت حركة تنقل سيارات الاسعاف، واحتجزت احداها امام المستشفى الحكومي، وقامت بتفتيشها.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال انتشرت في أحياء ومفارق المدينة، وتحديدا شارع نابلس ودوار اكتابا وحي الرشيد في ضاحية ذنابة، وجبل النصر على مدخل مخيم نور شمس شرقا مع انتشار للمشاة والقناصة في الأحراش والمزارع المحيطة بالمخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

