شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنين يطالب بوقف العدوان الإسرائيلى على المستشفيات والإسعاف فى المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

طالب محافظ جنين كمال أبو الرب، بوقف العدوان الإسرائيلى السافر على المدينة ومخيمها وعدم التعرض للمستشفيات والإسعاف واقتحامهم.

وقال كمال أبو الرب - فى تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، "إن ما يجري في شمال الضفة الغربية هو عدوان منظم لاستهداف الفلسطينيين والبنى التحتية"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي أبلغ "الارتباط" بعزمه اقتحام مستشفى جنين الحكومي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى قد أعلن بدء عملية عسكرية واسعة منذ فجر اليوم، تستهدف المقاومة في جنين، وطولكرم، وطوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقد واجهت هذه العملية تصديا من فصائل المقاومة الفلسطينية التي أعلنت عن تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال.