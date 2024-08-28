شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القتلى والمفقودين في انفجار سد مائي شمال اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 32 شخصًا على الأقل حتفهم في انفجار سد مائي بمحافظة المحويت شمال اليمن، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تضرب المحافظة منذ عدة أسابيع. خسائر فادحة وألحق انفجار السد الذي شهدته المحافظة اليمنية مساء أمس الثلاثاء، أضرارًا بالمنازل والمحال التجارية. وجرف السد الذي تعرض للانفجار ثمان سيارات، وتسبب في قطع الطرقات بسبب الصخور المتساقطة.

ويقع السد على ربوة مرتفعة عن منازل المواطنين في عزلة القبلة بمديرية ملحان. وتشهد مناطق واسعة في اليمن منذ أسابيع هطول أمطار غزيرة وتدفقًا كبيرًا للسيول منذ بداية موسم الأمطار هذا العام في شهر مارس، الأمر الذي خلّف ضحايا وخسائر بشرية ومادية.

