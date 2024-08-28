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الخليج اليوم .. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ الدورة التعليمية الـ30 في "الزعتري"

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

واصل المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ الدورة التعليمية والتدريبية الثلاثين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

 

واشتملت الدورة على تعلّم الخياطة والتطريز، والفنون وأساسيات الحاسوب وغيرها، بالإضافة إلى دروس التقوية في مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية للطلبة في المرحلة الأساسية ودورة محو الأمية، ودورة حفظ القرآن الكريم، استفاد منها ما يقارب 312 طالبًا وطالبة.

 

 

ويأتي ذلك في إطار البرامج الإغاثية التي تقدمها المملكة العربية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين السوريين القاطنين في المخيم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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