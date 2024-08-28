الخليج اليوم .. عشرات الضحايا جرّاء سيول تضرب شمالي غرب اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تسببت سيول جارفة عقب أمطار غزيرة شهدتها مديرية ملحان بمحافظة المحويت، شمالي غرب اليمن، ليل الثلاثاء، في جرف حاجز مائي وانهيارات صخرية في عدد من القرى، ما أدى إلى تهدم منازل ومتاجر، ووقوع عشرات الوفيات والمفقودين.

وأفادت مصادر محلية ووسائل إعلام حوثية أن أكثر من 24 شخصا بينهم نساء وأطفال توفوا جراء انهيارات منازل ناجمة عن انفجار حاجز مائي بقرية اللحف بمديرية ملحان بمحافظة المحويت، وفق معلومات أولية.

وأشارت إلى أن الضحايا مفقودون ولم يتم العثور على جثامينهم، بعد أن جرفتهم السيول، مؤكدة تهدم 7 منازل و4 محلات تجارية على الأقل بجميع من كان داخلها من المواطنين.

وعثر المواطنون في الساعات الأولى من فجر الأربعاء على عدد من المفقودين بينهم أطفال، فيما لا يزال البحث جاريا عن آخرين.

وتجري عملية البحث عن المفقودين في ظل ضعف شديد بالإمكانات وحالة من الفزع والارتباك، وسط غياب تام لسلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثي، ومناشدات بالتدخل ومساعدة المنكوبين في بقية عزل ومناطق المديرية.

وتقع مديرية ملحان على سلسلة جبلية عالية، في محافظة المحويت شمال غرب صنعاء، وتتوزع المناطق السكنية فيها على سفوح تلك السلسلة، ما يجعلها عرضة للانهيارات الصخرية من الجبال الأعلى، خاصة في ظل الأمطار غير المسبوقة التي تشهدها محافظات غرب البلاد.