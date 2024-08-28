الخليج اليوم .. عدن.. القبض على قياديين حوثيين متورطين في جرائم حرب وتجسس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تمكنت قوات الحزام الأمني في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية، من إلقاء القبض على قياديين بارزين في جماعة الحوثي.

وفقًا لتحقيقات أولية، ثبت تورط المعتقلين في جرائم حرب، بالإضافة إلى عمليات تجسس وتجنيد الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين بمحافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وأفاد مصدر عملياتي أن القياديين المضبوطين هما: عبد المؤمن محمد إسماعيل، برتبة عميد ويشغل منصب وكيل محافظة تعز المعين من قبل الحوثيين، وعبد الحكيم عبد المؤمن محمد إسماعيل، الذي يعمل مشرفًا حوثيًا.

وأكد المصدر أن التحقيقات أظهرت تورط المتهمين في دعم جماعة الحوثي، بما في ذلك المساهمة في السيطرة على مواقع استراتيجية في المدينة المكتظة بالسكان، جنوبي غرب البلاد، وتجنيد الشباب للقتال ضمن صفوف الحوثيين.

وكشف المصدر أن عبد المؤمن إسماعيل انضم إلى صفوف جماعة الحوثي عام 2016، واعترف بعلاقته الوثيقة مع القيادي الحوثي سلطان السامعي، عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة، بالإضافة إلى ارتباطه بقيادات عسكرية بارزة. كما يحمل إسماعيل بطاقة تفيد بتوليه منصب نائب رئيس الملتقى العام للحوثيين في الساحل الغربي.

ويشغل عبد الحكيم إسماعيل رتبة نقيب ويعمل نائب مدير قسم حماية الآداب في البحث الجنائي بمدينة تعز.

وأحيل المتهمان إلى النيابة الجزائية المتخصصة في المدينة الجنوبية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.