شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يخطر أهالى مخيم نور شمس بمغادرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، المواطنين فى مخيم نور شمس شرق طولكرم، بمغادرته خلال أربع ساعات.

وأكد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن جيش الاحتلال أخطر الأهالي بمغادرة المخيم، وأقام نقطة عسكرية في حارة المسلخ لتفتيشهم، قبل المغادرة، ويعيد هذا الإخطار إلى الأذهان أوامر الإخلاء القسري التي يصدرها جيش الاحتلال في قطاع غزة، تمهيدا لمهاجمة مناطق وأحياء مختلفة في القطاع.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد دعا، اليوم، إلى إخلاء المواطنين من الضفة، على غرار ما يحدث في قطاع غزة، حيث قال في تصريحات نشرها على منصة "إكس" إنه "يجب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة، وتنفيذ إخلاء للسكان، هذه حرب على كل شيء".

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، بمشاركة طائرات مروحية ومسيرات، وأعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلى حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عدوانها على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، حيث ألحقت دمارا واسعا في بنيته التحتية وممتلكات المواطنين .

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى أن جرافات الاحتلال دمرت خط المياه الرئيسي المغذي للمخيم، ما تسبب في انقطاع المياه عنه، ورافق ذلك تجريف واسع ودمار كبير في البنية التحتية لمداخله وشوارعه الرئيسية وممتلكات المواطنين على طول شارع نابلس المحاذي للمخيم .

وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بعشرات الآليات تجاه المخيم، المدعومة بالجرافات الثقيلة، وفرضت طوقا عسكريا مشددا عليه، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات المرتفعة المحيطة به، كما أطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية بشكل مكثف تجاه كل شيء متحرك، وطال ذلك مجموعة من الصحفيين وطواقم إسعاف الهلال الأحمر الموجودين قريبا من المخيم، بهدف إجبارهم على مغادرة المكان .



وتتمركز آليات الاحتلال ودورياته الراجلة في مختلف أحياء مخيم نور شمس وتحديدا في جبلي النصر والصالحين وحارة العيادة ومختلف مداخله، حيث تقتحم منازل المواطنين وتفتشها وتُخضع سكانها للتحقيق، إلى جانب مداهمة عدد من المحلات والمنشآت التجارية بعد خلع أقفال أبوابها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.



كما تواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفيي الإسراء التخصصي، والشهيد ثابت ثابت الحكومي، وتمنع الدخول إليهما والخروج منهما، وتعيق حركة تنقل الطواقم الطبية والإسعاف، وتُخضعهم للتفتيش والتدقيق في الهويات.



ونشرت قوات الاحتلال آلياتها في أحياء مدينة طولكرم بعد اقتحامها الواسع في ساعات الفجر الأولى، ومنها شارعا السكة، ونابلس، ومنطقة إسكان اكتابا، والأحياء الغربية والشرقية، حيث منعت حركة تنقل المواطنين وأوقفت عددا من المركبات خلال سيرها في شوارع المدينة، ودققت في هويات ركابها، كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حمزة مقبل بعد مداهمة منزله القريب من مخيم نور شمس.



وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال نقطة طبية في مخيم الفارعة جنوب طوباس واحتجزت العاملين فيها، واعتدت على مدير مركز الإسعاف نضال عودة، وأطلقوا النار داخلها.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن الاحتلال داهم النقطة الطبية التي تُستخدم في علاج المصابين في المخيم واحتجزت العاملين فيها وقطعت التواصل معهم، كما اعتدت على مدير مركز الإسعاف نضال عودة بالضرب أثناء اقتحامها للنقطة الطبية، كما أطلقوا الرصاص الحي داخلها.

بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة عاصم منصور إن الاحتلال يفرض حصارا كاملا على المخيم ويمنع حركة المواطنين داخله.



كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشآت وجرفت أراضي في حي وادي الجوز وبلدة صورة باهر بمدينة القدس المحتلة.



ونقلت (وفا) عن مصادر محلية قولها إن آليات الاحتلال هدمت بركسا يُستخدم لغسيل المركبات وأرضية معرض سيارات، وتجريف الاسفلت فيها في حي وادي الجوز يعود لعائلة حرحش .



وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال هدمت منشأة تجارية أيضا، وجرفت أرضا خاصة لعائلة سلمان الأطرش في بلدة صورة باهر.

