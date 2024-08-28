شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. بدء مهلة تسوية أوضاع المخالفين بداية أول سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ فى دولة الإمارات، عن بدء تنفيذ مهلة تسوية أوضاع المخالفين رسمياً اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق أول سبتمبر 2024 وحتى نهاية 30 أكتوبر 2024.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فى الإمارات أعلنت السماح للآباء والأمهات بمرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات فى بداية العام الدراسى الجديد .

جاء ذلك فى تعميم وجهته الهيئة لكافة الوزارات والجهات الاتحادية بالإمارات بشأن سياسة العودة الى المدارس 2024-2025 وذلك دعما للموظفين الحكوميين .

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية ، تركز سياسة "العودة إلى المدارس"، على توفير المرونة اللازمة فى بيئة العمل دون التأثير على سير العمل وتقديم الخدمات، حيث يُسمح للآباء والأمهات العاملين فى الحكومة الاتحادية الذين لديهم أطفال فى المدارس باصطحابهم من وإلى المدرسة عبر إذن تأخير صباحى أو انصراف مبكر فى اليوم الدراسى الأول، لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، سواء كان ذلك مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية، بشرط موافقة المدير المباشر.

وأضاف التعميم قائلا : أما بالنسبة للموظفين الحكوميين الذين لديهم أطفال فى الحضانات ورياض الأطفال، فيمكنهم الحصول على إذن تأخير صباحى أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسى الأول، لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يوميًا، مع مراعاة اختلاف أيام بداية الدراسة حسب المنهج المحدد للمدرسة من الجهات المختصة.

وتتيح سياسة "العودة إلى المدارس" أيضًا إمكانيات إضافية للدوام المرن فى مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي، بحيث لا يخل ذلك بسير العمل ولا يتعارض مع قانون الموارد البشرية فى الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، إذ يمكن منح الموظفين إذنًا لحضور اجتماعات أولياء الأمور أو مناسبات التخرج والأنشطة الخاصة بأبنائهم، لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات.

كما يسعى هذا التعميم إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والالتزامات الأسرية للموظفين، ما يعزز من دعم الحكومة لموظفيها وتوفير بيئة عمل مرنة.