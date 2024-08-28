شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الأمطار الغزيرة تسقط على المسجد النبوى بالمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المسجد النبوى بالمدينة المنورة هطولا غزيرا للأمطار، ودعا الدفاع المدنى السعودى المواطنين إلى البقاء في مكان آمن، والابتعاد عن مجارى الأودية والسيول وتجمعات المياه، واتباع إرشادات السلامة؛ تفاديًا لأى مكروه ، وعدم المجازفة بالحياة.

يشار الى ان المركز الوطني للأرصاد أصدر إنذارات باللون الأحمر لكل من: (جازان، والباحة، وعسير، والمدينة المنورة ومكة المكرمة)، لحالة أمطار غزيرة تُصحَب برياح شديدة السرعة، وانعدام للرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، بالإضافة إلى صواعق رعدية تستمر حتى مساء اليوم فى محافظات عدة.