شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الأمريكية فى أفريقيا: واشنطن ملتزمة بتعزيز قدرات الجيش التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد آمر القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا الجنرال ميكائيل لانجلي أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بدعم جهود وزارة الدفاع لتعزيز قدرات الجيش التونسي.

وصرح آمر القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا خلال لقائه وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي الأربعاء، بأن تونس في طليعة البلدان الأفريقية التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية علاقات تعاون مميّزة وتاريخية.

وأفاد ميكائيل لانجلي بأن اللقاء مثل فرصة للوقوف على عمق العلاقات العسكرية ومتانتها بين البلدين منوها بما بلغه مستوى التعاون الثنائي معربا عن استعداده لمزيد تطويره وتنويع مجالاته.

وتمحور اللقاء الذي حضره سفير الولايات المتحدة بتونس ومسئولين عسكريين من الجانبين، حول آفاق علاقات التعاون التونسي الأمريكي في المجال العسكري والسبل الكفيلة بمزيد الارتقاء به.

وفي السياق أشاد وزير الدفاع التونسي بالمستوى المتميز الذي بلغه التعاون العسكري مع الولايات المتحدة في شتى المجالات على غرار التكوين والتدريب والدعم اللوجستي والتمارين العسكرية المشتركة بالإضافة إلى دورية انتظام انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية ودورها في تجسيد برامج التعاون المتفق عليها، بما جعله نموذجا يحتذى في التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة. وأعرب الوزير عن استعداد الوزارة لتطويره وتوسيع آفاقه ومجالاته بما يخدم مصالح البلدين.