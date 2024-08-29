3 دول عربية تشارك تركيا في طريق التنمية باستثمارات 20 مليار دولار

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من أبوظبي: أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن بلاده ستستضيف يوم غد الخميس قمة بمشاركة قطر والعراق والإمارات لمناقشة مشروع طريق التنمية.

وقال الوزير التركي إن الاجتماع سيعقد في المكتب الرئاسي بقصر دولما باهتشي في اسطنبول بتركيا بحضور ممثلين عن قطر والعراق والإمارات لمناقشة مشروع "طريق التنمية"، الذي يهدف إلى ربط ميناء البصرة العراقي على الخليج بتركيا.

وفي نيسان (أبريل) الماضي، جرت مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات بخصوص مشروع "طريق التنمية الاستراتيجي".

ومشروع "طريق التنمية" عبارة عن طريق برية وسكة حديد تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وتعتبر قطر والإمارات مستثمرين محتملين في المشروع، الذي تقدر قيمته بـ20 مليار دولار، وسيعمل المشروع على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل التنقل، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

ومنذ أواخر عام 2023 وبداية العام الحالي كثفت تركيا والعراق المباحثات المتعلقة بإنجاز المشروع.