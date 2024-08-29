الخليج اليوم .. مهمة أوروبية: لا تسرب للنفط من الناقلة سونيون بالبحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر المعروفة باسم "أسبيدس"، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي تسرب نفطي في منطقة الناقلة سونيون التي جرى استهدافها مؤخرا قبالة سواحل اليمن.

وأضافت المهمة أن ناقلة النفط التي ترفع علم اليونان لا تزال راسية ولا تنجرف.

واستهدف الحوثيون الناقلة بعدة مقذوفات قبالة مدينة الحديدة الساحلية الأسبوع الماضي.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصدر في أسبيدس قوله اليوم الأربعاء، إن المهمة تدرس اتخاذ إجراءات وقائية منها قطر الناقلة سونيون.

بدورها، قالت هيئة بحرية بريطانية، إنها تلقت تقارير من سفينة تجارية أن الناقلة سونيون لا تزال طافية بالبحر الأحمر "لكن يُعتقد أنها تنجرف".

يأتي هذا بعدما قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، إن النيران ما زالت مشتعلة في ناقلة النفط الخام التي ترفع علم اليونان، وإن "النفط يتسرب منها فيما يبدو".

قال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إن "طرفاً ثالثاً" حاول إرسال قاطرتين للمساعدة في إنقاذ سونيون لكن الحوثيين هددوا بمهاجمتهما. وقال إن الناقلة تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام.

ومضى قائلاً "هذه الأعمال الإرهابية المتهورة تستمر في زعزعة استقرار التجارة العالمية والإقليمية، وتعريض حياة البحارة المدنيين الأبرياء للخطر، وتهدد النظام البحري الحيوي في البحر الأحمر وخليج عدن، الفناء الخلفي للحوثيين".

وذكر المتحدث أن الجيش الأميركي يعمل مع شركاء آخرين في المنطقة على تحديد كيفية مساعدة السفينة وتخفيف الأثر البيئي المحتمل.

وأغرق الحوثيون سفينتين، وقتلوا ثلاثة بحارة على الأقل خلال حملتهم المستمرة منذ 10 أشهر التي أدت إلى اضطراب حركة الشحن البحري الدولية.

والناقلة سونيون هي ثالث سفينة تديرها شركة دلتا تانكرز، التي يقع مقرها في أثينا، تتعرض لهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر. وقالت دلتا تانكرز في بيان إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق على متن السفينة، قبل أن يتمكن طاقمها من إخماده.