شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب والكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون فى مجال المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكل تعزيز التعاون في مجال المياه محور مباحثات، بالرباط، بين وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، الأربعاء بالعاصمة الرباط ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة وحوض الكونغو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والأمينة التنفيذية للجنة المناخ لحوض الكونغو، أرليت سودان نونولت.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز التعاون في مجال إدارة المياه وتحليتها، عبر الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ذات الصلة. وأكد الطرفان أهمية تعزيز دينامية التعاون في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وأشار بركة - في تصريح صحفي عقب اللقاء - إلى أنه جرت بحث ودراسة الآليات الكفيلة بالمساهمة في تطوير العلاقات بين البلدين، معربا عن رغبة المغرب الأكيدة في تبادل تجاربه وخبراته مع جمهورية الكونغو في مجال الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي.

من جانبها، نوهت "سودان نونولت" بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال تدبير الموارد المائية، مشيرة إلى أن بلادها ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب الرائدة في هذا المجال.

تأتي زيارة الوزيرة الكونغولية إلى المغرب، على رأس وفد رفيع المستوى، في إطار مهمة رسمية إلى بلدان لجنة المناخ لحوض الكونغو، وهي إحدى لجان المناخ الإفريقية الثلاث التي تم إنشاؤها خلال قمة العمل الإفريقية الأولى التي انعقدت بمبادرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، على هامش الدورة الـ22 لمؤتمر الأطراف بمدينة مراكش المغربية.