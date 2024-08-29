شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. الجيش يوقف 5 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية و41 تاجر ممنوعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف الجيش الجزائري 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و41 تاجر مخدرات خلال عمليات متفرقة عبر البلاد.

وفي الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش من 21 إلى 27 أغسطس 2024، أوقفت مفارز مشتركة للقوات الجزائرية بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 41 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 10 قنطار و38 كج من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. كما تمكنت من ضبط 69 كج و515 ج من مادة الكوكايين بالإضافة كذلك إلى 486524 قرصا مهلوسا.

وأوقف الجيش 506 أشخاص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وضبطت 19 مركبة و118 مولدا كهربائيا و42 مطرقة ضغط بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتمكنت المصالح ذاتها من توقيف 15 شخصا آخر وضبط 6 بنادق صيد ومسدسين آليين. و69200 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 32.34 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة خلال عمليات متفرقة عبر البلاد.

في المقابل تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ80 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع مع توقيف 873 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.