الخليج اليوم .. تركي آل الشيخ: نشدد الرقابة ضد السوق السوداء وعملياتها تتم خارج السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فيما تشدد هيئة الترفيه السعودية إجراءاتها الاستباقية لإيقاف التحايل في السوق السوداء التي تستغل رفع أسعار تذاكر الفعاليات، بما فيها الحفلات الغنائية، ومناطق الترفيه، والأحداث الرياضية أيضاً، كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه أن عمليات التلاعب بالتذاكر التي تجري في السوق السوداء جميعها تتم من خارج السعودية، قائلاً: "نحن مستهدفون وهناك دول محددة تقوم بالتحايل في السوق السوداء".

وأشار إلى أن الفرق الخاصة برصد نتائج السوق السوداء لديها تفاصيل أولئك الذين يتلاعبون بالسوق السوادء قائلاً: لدينا أرقامهم ومعلوماتهم، هم يحاولون خداع الزوار، وفي الوقت ذاته دعا تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الزوار الراغبين بزيارة فعاليات موسم الرياض إلى شراء التذاكر عبر تطبيق "وي بوك" فقط، إذ تعد المنصة الرسمية لشراء التذاكر.

وباستمرار، تتبع "هيئة الترفيه" المواقع التي تقوم بالتسويق لتذاكر الفعاليات والحفلات في السوق السوداء، لكي تقضي عليها وتحفظ حقوق الزوار الراغبين في الاستمتاع بفعاليات المواسم الترفيهية في أنحاء البلاد.

وتكثف الهيئة جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للقضاء على السوق السوداء التي تستغل رفع أسعار التذاكر، واتخاذ الإجراءات المشددة للحد منها، وذلك بعد ملاحظة انتشار هذا النوع من الاستغلال في عدة مواقع غير رسمية.

كشفت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن ظهور "موسم الرياض 2023" على منصات التواصل الاجتماعية 24 مليار مرة، كرقم قياسي جديد بين 150 دولة، في حين سجل عدد التفاعل 436 مليونا لـ 4075 منشورا على 13 منصة، شاهدها 1.65 مليار شخص.

وجاءت تلك الإحصائيات التي نشرها رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في "إكس"، لتظهر أن إجمالي الوصول عبر تلك المنصات بلغ 670 مليونا، في حين حققت النقرات 22 مليونا، وتفاعلت وسائل الإعلام المختلفة من الصحف والقنوات والوكالات المحلية والعالمية لتصل ما يقارب 122 ألف مادة منشورة على جميع منصاتهم الإعلامية، وبأكثر من 75 لغة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الهيئة العامة للترفيه (GEA) مؤخرا، حصيلة عدد الزوار في الفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال العام المنصرم 2023 حيث بلغ عددهم أكثر من 72 مليون زائر بزيادة 17% مقارنة بعام 2022، فيما بلغ عدد التراخيص الصادرة أكثر من 6 آلاف ترخيص منحت في 117 مدينة.