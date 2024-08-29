الخليج اليوم .. إيران: الحوثيون وافقوا على هدنة مؤقتة للسماح بالوصول للناقلة "سونيون"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت بعثة إيران بالأمم المتحدة، إن جماعة الحوثي اليمنية وافقت على هدنة مؤقتة للسماح بوصول زوارق قطر وسفن إنقاذ إلى ناقلة النفط "سونيون" في البحر الأحمر.

وأضافت البعثة أن جماعة الحوثي وافقت على الهدنة التي طلبتها العديد من الدول.

يذكر أن بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر أسبيدس قالت في منشور على منصة إكس يوم الاثنين، إن النيران لا تزال مشتعلة في السفينة سونيون التي ترفع العلم اليوناني منذ 23 أغسطس/آب بعد هجوم لجماعة الحوثي اليمنية.

وأضافت أن السفينة تشتعل فيها الحرائق في 5 مواقع على الأقل على السطح الرئيسي للسفينة. وتشير التقديرات إلى أن هذه الحرائق تقع حول فتحات خزانات النفط الخاصة بالسفينة. بالإضافة إلى اشتعال جزء من الهيكل العلوي.

وأضافت أنه حتى الآن لم تظهر أي علامات واضحة على تسرب النفط. وتظل السفينة راسية في نفس النقطة في المياه الدولية.

كانت الولايات المتحدة، قد حذرت يوم السبت، من كارثة بيئية محتملة في البحر الأحمر بعد أن هاجم المتمردون الحوثيون ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن.

وأصابت ثلاثة مقذوفات، ناقلة النفط "سونيون" قبالة سواحل مدينة الحديدة في غرب اليمن، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وفقدان قوة المحرّك، حسب وكالة "يو كاي أم تي أو" التي تديرها القوات البحرية البريطانية. وقال الحوثيون المدعومون من إيران إنهم استهدفوا السفينة بمسيّرات وصواريخ.