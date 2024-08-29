بعد حادث إطلاق نار.. برنامج الأغذية العالمي يعلّق أنشطته في قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - علّق برنامج الأغذية العالمي، أنشطته مؤقتًا في أنحاء قطاع غزة بعد إصابة مركبة تابعة له، بعشر رصاصات على الأقل خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الشاحنة التي تعرضت لإطلاق النيران، مساء أمس الأول، كانت ضمن قافلة مساعدات إنسانية في القطاع، تم التنسيق بالكامل في شأنها مع سلطات الاحتلال، مؤكدًا نجاة الشخصين اللذين كانا يستقلانها.وأضاف أن الحادث هو الأحدث بين حوادث أخرى مشابهة وقعت سابقا، مشيرًا إلى أن الأنظمة المعمول بها بهدف التنسيق بين المنظمات الإنسانية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تؤدي غرضها في الحماية.وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أعلن خلال الشهر الجاري، أن عام 2023 كان الأكثر دموية على الإطلاق للمجتمع الإنساني العالمي مع مقتل 280 موظف إغاثة في 33 دولة بنسبة زيادة بلغت 137 في المئة مقارنة بعام 2022، وأن موظفي الإغاثة على الخطوط الأمامية للصراعات في العالم يقتلون بأعداد غير مسبوقة.