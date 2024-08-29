الخليج اليوم .. "تزوير في أوراق رسمية".. موقع مصري ينشر تفاصيل وقوع القنصل السعودي في القاهرة بفخ رجل أعمال

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نشر موقع "القاهرة 24" نص التحقيقات وأقوال المستشار القانوني لسفارة السعودية لدى مصر في قضية اتهم فيها رجل أعمال بتزوير أوراق رسمية، والحصول على أحكام قضائية باتة ضد قنصل سعودي بمصر

وذكر موقع "القاهرة 24" أن رجل الأعمال يدعى "محمد ع. ش.".

وفي التفاصيل التي نشرها الموقع المصري "أقر مجدي محمد المستشار القانوني لسفارة السعودية بالقاهرة في التحقيقات أنه نما إلى علمه إقامة المتهم دعوى توجيه يمين حاسمة قبل المجني عليه القنصل السعودي بالقاهرة سلطان بن فراج السبيعي برقم 775 لسنة 2022 مدني كلي شمال الجيزة، مطالبا في ختامها بإلزام المجني عليه (القنصل السعودي) بالمثول أمام المحكمة للإدلاء باليمين الحاسمة بالصيغة القانونية وفي حالة تخلفه أو امتناعه عن أدائها يعتبر ناكلا ويحكم عليه بإلزامه بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه لصالح المتهم".

وأضاف أن المتهم أثبت في صحيفة الدعوى على غير الحقيقة محل إقامة للمجني عليه وهو 143 شارع التحرير دائرة قسم شرطة الدقي وذلك بالرغم من أن المجني عليه لم يقم مطلقا بذلك العنوان، إذ أنه مقيم بالمبنى السكني الخاص بالسفارة السعودية بالقاهرة دائرة قسم شرطة الجيزة كونه دبلوماسيا.

وأفاد بأنه نتيجة لذلك التزوير المعنوي لم يتصل علم المجني عليه بتلك الدعوى، الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم من المحكمة المدنية المختصة بإلزامه بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه لصالح المتهم.

وصرح بأنه اكتشف عدة محاولات سابقة من المتهم لتحريك مثل تلك الدعوى قبل المجني عليه مستخدما محلات إقامة مختلفة إلا أن كل محاولاته السابقة لم تلقَ قبولا أمام القضاء.

المصدر: "القاهرة 24"