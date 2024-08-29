شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يشارك فى المنتدى الدولى حول الشباب والسلام والأمن بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

تشارك دولة الصومال فى المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن المقام فى المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، شارك محمد بري محمود وزير الشباب والرياضة الصومالى، في افتتاح فعاليات المنتدى الدولي حول الشباب والسلام والأمن تحت شعار "الرؤية العربية: الشباب والسلام والأمن على الساحة العالمية"، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يقام خلال الفترة (28-29) أغسطس 2024 بالعاصمة عمان.

ويهدف المنتدى الدولي رفيع المستوى إلى دفع العمل وتمكين الشباب لقيادة تعزيز السلام والأمن، من خلال التأكيد على الدعم والتعاون وتنفيذ الاستراتيجيات، وتحديد أولويات إقليمية مضبوطة.

كما يتضمن المنتدى، الذي تنظمه وزارة الشباب الأردنية ، جلسات حوارية حول آليات تعزيز وتنفيذ جدول أعمال الشباب والسلام والأمن وأولويات الدول الأعضاء في تطوير الخطة التنفيذية للاستراتيجية.

وأكد الوزير الصومالى ، ان الحكومة الصومالية ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجيات والقرارات لتعزيز مبادرات السلام والأمن التي يقودها الشباب.