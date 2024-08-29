شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالى: سنواصل الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، على مواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى قطاع غزة والسماح بحملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

ورحب وزير الخارجية الإيطالي -في بيان اليوم الخميس، بإدخال 1.2 مليون جرعة إلى القطاع فى ظل تفشي مرض شلل الأطفال، مشيرًا إلى أن هناك خطرا أكبر على الأطفال حديثي الولادة.

وأشار إلى أنه سوف يتحدث مع ،سيجريد كاج، كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة اليوم بشأن ذلك.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أكد تأييده مع نظرائه بدول بريطانيا وألمانيا وفرنسا لجهود الوساطة الجارية التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر من أجل التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.