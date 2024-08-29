شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلى يواصل خرق جدار الصوت فوق جنوب لبنان وصولا إلى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، انتهاك الأجواء اللبنانية؛ حيث خرق جدار الصوت فوق مناطق صيدا والزهراني والنبطية واقليم التفاح، وصولا إلى بيروت وضواحيها.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق منطقتي صيدا والزهراني، وصولا إلى بيروت وضواحيها وعلى علو منخفض.



كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم خرقا لجدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض محدثا دويا قويا.



ومن البقاع الغربي، خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت، حيث هز أجواء البقاع الغربي وراشيا على دفعتين، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم عدوانا جويا، حيث شن غارة مستهدفا مرتفعات جبل الريحان.



وفي مرجعيون، تسببت الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت فجر اليوم بلدة كفركلا بهدم وتدمير عدد كبير من المنازل والمحال، وقضت على حي بأكمله قبالة الجدار الفاصل، دون تسجيل إصابات بشرية.



وقد عملت عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية على فتح الطرقات التي قطعت بسبب تراكم الأنقاض.



كما أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي قذائف على أطراف بلدة دير ميماس قرب بئر المياه تسببت بأضرار في ألواح الطاقة الشمسية.



ومن جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبناني، شن ‏‏هجوم بأسراب من المسيرات الانقضاضيّة على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح مستهدفة ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة.